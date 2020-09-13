Белгород, , 15:02 — REGNUM В Белгородской области на избирательные участки пришли молодожёны и пенсионерка-поэт. Об избирателях, покоривших социальные сети, 13 сентября в трансляции для Информационного центра ЦИК России рассказал председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев.

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Фотографии и видеоролики разлетелись по социальным сетям. Сотни пользователей поддержали героев и пожелали им здоровья и долгих дней.

«Белгородцы очень любят свою малую родину. В Старом Осколе и Ракитянском районе, а это два разных по размеру муниципалитета, на участки вчера пришли молодожёны. Считаю, что это заслуга членов избирательных комиссий, которые создали такой настрой и вели разъяснительную работу, что люди, несмотря на праздничные хлопоты, нашли время для голосования. А в селе Заломное Краснянского района на участок пришла 85-летняя избирательница и до слёз растрогала всех, прочитав стихи собственного сочинения о родной Белгородчине. Она покорила интернет за эти сутки», — сказал Игорь Лазарев.

За ходом выборов следят более пяти тысяч наблюдателей, 842 члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса, свыше 70 СМИ.