Белгород, 13 сентября 2020, 15:02 — REGNUM В Белгородской области на избирательные участки пришли молодожёны и пенсионерка-поэт. Об избирателях, покоривших социальные сети, 13 сентября в трансляции для Информационного центра ЦИК России рассказал председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев.
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Фотографии и видеоролики разлетелись по социальным сетям. Сотни пользователей поддержали героев и пожелали им здоровья и долгих дней.
За ходом выборов следят более пяти тысяч наблюдателей, 842 члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса, свыше 70 СМИ.