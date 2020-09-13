Сочи, Краснодарский край, , 14:54 — REGNUM Явка на выборы в городе-курорте Сочи на 12:00 13 сентября составила 57%. Это выше, чем в среднем по Краснодарскому краю. Данные были приведены в ходе прямого включения края в ЦИК России.

На избирательном участке. Краснодарский край Ikkk.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Как уточнил глава краевой избирательной комиссии Алексей Черненко, в Сочи 13 сентября проходят выборы первого созыва городской думы — в связи с изменением границ города-курорта. В целом, добавил Черненко, выборы проходят в штатном режиме.

Добавим, что в регионе проходит 79 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Краснодарского края. На 12:00 явка превысила 53%.