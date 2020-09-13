Смоленск, , 14:32 — REGNUM 20,64% избирателей проголосовали на выборах губернатора Смоленской области на 12:00 13 сентября, данные опубликованы в системе ГАС «Выборы».

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Лидирует по явке Холм-Жирковский район — там проголосовали более 40% избирателей. Самая низкая явка в Ярцевском районе — 14,1%.

Отметим, что изначально на 10:00 сообщалось о явке в регионе 24% избирателей, позже цифру исправили на 17%.

11−3 сентября в Смоленской области проходят выборы губернатора региона, жителям предстоит проголосовать за одного из четырёх кандидатов. Также проходят выборы в Смоленский горсовет шестого созыва, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона.