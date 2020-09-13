Пермь, , 14:30 — REGNUM В Пермском крае средняя явка на губернаторских выборах по состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) составила 30,77% (614 427 избирателей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

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По показателю явки по-прежнему лидируют Кишертский, Косинский и Юсьвинский муниципальные округа (57,53%, 52,13%, 51,22% соответственно). Минимальная явка отмечена в Березниках (17,84%), Александровске (20,96%) и Краснокамске (22,47%).

В Перми в выборах губернатора приняли участие 23,12% электората (178 626 избирателей). Высокая активность наблюдается в Ленинском (29,07%) и Орджоникидзевском (27,33%). Явка в Кировском районе составила 24,29%, в Индустриальном — 23,22% избирателей, в Дзержинском — 21,63%, в Свердловском — 21,37%, в Мотовилихинском — 21,28%.

Наблюдатели Общественной палаты Прикамья отмечают, что голосование проходит без серьезных нарушений. Обоснованных жалоб в крайизбирком не поступало.

Напомним, в Пермском крае 13 сентября завершается более 20 избирательных кампаний. В регионе проходят губернаторские выборы, выборы депутатов муниципальных образований и выборы в Заксобрание по трем округам.