Калуга, , 14:28 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в голосовании на региональных выборах 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в голосовании на региональных выборах Пресс-служба правительства Калужской области

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Врио губернатора проголосовал в Обнинске, на избирательном участке № 2003, который находится на проспекте Ленина в здании гимназии.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в голосовании на региональных выборах Пресс-служба правительства Калужской области

«Я всегда считал это важным. И практически с тех пор, как 18 лет исполнилось, всегда участвовал в голосовании. Уверен, что большинство жителей Калужской области разделяют и поддерживают эту позицию», — заявил глава региона о важности выражения своей гражданской позиции. Шапша добавил, что голосование в области проходит спокойно, без нарушений.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в голосовании на региональных выборах Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в единый день голосования проходят выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания региона и депутатов в органы местного самоуправления.