Рязань, , 14:21 — REGNUM На выборах депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва к 12:00 проголосовали 23,45% избирателей. В регионе работают 20 окружных избирательных комиссий, сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии Рязанской области.

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Максимальная явка зарегистрирована в ОИК №3 (Михайловский и Пронский районы) — 60,62%. Меньше всего избирателей пока пришло в ОИК №12 (Железнодорожный район Рязани) — 11,22%.

В регионе работают 1009 избирательных участков.