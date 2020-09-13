Воронеж, , 14:16 — REGNUM 33,79% избирателей приняли участие в выборах на территории Воронежской области по данным на 12:00 13 сентября, данные опубликованы в системе ГАС «Выборы».

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Явка по округам колеблется от 9,5 до 71%. Отметим, что досрочно в регионе проголосовали почти 30% избирателей.

Всего, напоминает ИА REGNUM, в Воронежской области проходит более 460 избирательных кампаний, будет распределено 3914 мандатов, на них претендуют 6857 кандидатов. Самые крупные выборы в регионе проходят в Воронежскую областную думу — на 56 мест в парламенте претендуют восемь партий, зарегистрировавших списки, и 129 одномандатников.