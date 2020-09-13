Минск, , 14:11 — REGNUM В столице Белоруссии Минске силовики задержали нескольких участников воскресной несанкционированной акции протеста. Об этом 13 сентября сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

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«Есть задержания в рамках административного процесса, за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Задержаны несколько человек», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что 12 сентября в ходе несанкционированных митингов оппозиционно настроенных граждан республики были задержали 114 человек. 99 из 114 частников митингов задержали в белорусской столице. В местах содержания до рассмотрения дел в суде находятся 87 человек.