Орел, , 14:10 — REGNUM 19,73% избирателей проголосовали на выборах в Орловский горсовет по данным на 12:00 13 сентября, данные содержатся в системе ГАС «Выборы».

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На отдельных участках явка превысила 30%, на ряде участков явка составляет 14−15%. Голосование завершится в 20:00. Затем начнётся подсчёт голосов.

По итогам выборов будет распределено 38 мандатов в новый состав Орловского горсовета — 28 по мажоритарной. На места в горсовете претендуют 419 кандидатов, в том числе 283 кандидата в составе списков кандидатов по единому округу, 136 кандидатов по одномандатным избирательным округам.