Ханты-Мансийск, , 14:00 — REGNUM В Югре состоялась инаугурация избранного 13 сентября губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Прямая трансляция вступления в должность главы автономного округа транслировалась в пабликах регионального правительства в социальных сетях.

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На инаугурации присутствовали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов. Среди многочисленных гостей мероприятия — члены Совета Федерации и Госдумы РФ, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса, общественники.

Николай Цуканов передал Наталье Комаровой слова поздравления от президента России Владимира Путина. Переизбранный губернатор Югры произнесла присягу и получила официальные символы региональной власти.

Напомним, глава Югры избрана 13 сентября 2020 года депутатами думы ХМАО на пятилетний срок.