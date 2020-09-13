Минск, , 14:19 — REGNUM Порядка десятка бронетранспортеров (БТР) и другой техники силовиков стянули к Дворцу Независимости в белорусской столице, сообщает 13 сентября РИА Новости.

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По информации источника, десять БТР с силовиками находятся у ограждения дворца со стороны здания «МинскЭкспо». С другой стороны ограждения расположены машины с водометами. Возле резиденции находятся также внедорожники с рамами, приваренными сверху автомобилей, автозаки и автобусы сотрудников правоохранительных органов.

Солдаты внутренних войск оцепили также площадь Государственного флага, расположенную рядом.

Напомним, сегодня, 13 сентября в 14:00 в Минске в районе проспекта Независимости планируется начало так называемого марша героев.