Краснодар, , 13:47 — REGNUM 53,16% составила явка избирателей в Краснодарском крае по состоянию на 12:00 13 сентября, данные содержатся в системе ГАС «Выборы».

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В Успенском районе явка достигла 80%, более 70% избирателей проголосовали в 12 районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, в Краснодарском крае проходят выборы губернатора, а также в местные органы власти — всего 79 избирательных кампаний. На выборах губернатора Краснодарского края в 2015 году явка составила 45,97%.