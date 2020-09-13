Каменск-Уральский, Свердловская область, , 13:45 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области 97-летняя гражданка проголосовала на дополнительных выборах депутата городской думы. Об этом сообщает облизбирком.

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Александра Ерыкалова 1922 года рождения пришла на участок № 1872. Он находится в избирательном округе №9. Всего на выборы в этом округе ожидают порядка 5800 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснотурьинском округе 13 сентября выбирают депутата Заксобрания. Ещё в десяти территориях идут местные выборы.