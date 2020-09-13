Салехард, , 13:44 — REGNUM На Ямале 13 сентября 2020 года к 14:00 по местному времени (12:00 мск) за кандидатов в депутаты Заксобрания ЯНАО проголосовали 39,90% избирателей, это 145 616 человек. Об этом сообщает избирком региона.

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В лидерах по голосованию — Красноселькупский район (68,84%). Самая низкая активность наблюдается в Ноябрьске (29,10%), Муравленко (30,23%) и в Новом Уренгое (38,03%).

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (18:00 мск).