Севастополь, , 13:42 — REGNUM Явка избирателей на выборах в Севастополе по данным на 12:00 13 сентября составила 38,23%, данные привёл председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко.

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По последним данным, в выборах уже приняли участие более 125 тыс. человек из 327 тыс., имеющих право голоса. Лидирует по явке Нахимовский район, где проголосовали 46,06% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе 13 сентября выбирают губернатора. В этом году голосование проводится в течение трёх дней. Закроются избирательные участки в 20:00. Напомним, последние выборы губернатора Севастополя проводились в 2017 году, тогда явка составила 34,2%.