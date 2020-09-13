Минск, , 14:19 — REGNUM Перед началом очередной массовой акции протеста, запланированной на сегодня, 13 сентября, в Минске силовики задержали двоих человек с черно-красными флагами. Об этом сообщается на telegram-канале NEXTA.

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Источник сообщает, что задержание произошло на улице Маяковского. На видеозаписи, опубликованной оппозиционным telegram-каналом видно, как двое силовиков завели в микроавтобус одного человека с флагом. Второй человек оказывал представителям силовых структур сопротивление.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в Минске и других городах Белоруссии запланированы очередные акции протестов, которые начались 9 августа после оглашения предварительных результатов выборов президента Белоруссии.