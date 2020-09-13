Чебоксары, , 13:33 — REGNUM В Чувашии в ходе голосования поступает «большое количество сигналов о различных нарушениях». Также зарегистрирован «очень тревожный сигнал» о возможном давлении на избирателей «вплоть до угроз». Все эти сообщения проверяются. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.

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По его словам, 13 сентября у него прошла рабочая встреча «с ответственным должностным лицом МВД по Чувашской Республике», где были обсуждены поступающие сообщения о возможных нарушениях, в том числе через Единый информационный центр и общественных наблюдателей. Все сообщения проверяются.

«У нас поступает большое количество сигналов о различных нарушениях. Те сигналы, где мы можем отреагировать сами, поправить нижестоящие комиссии, мы их отрабатываем. Но есть серьёзные сигналы, которые требует оперативного и эффективного вмешательства правоохранительных органов. И здесь помощь МВД, безусловно, очень важна. Это то, что касается нарушений по предвыборной агитации — сегодня, напоминаю, агитация запрещена, это то, что касается подкупа избирателей.

Был очень тревожный сигнал, на наш взгляд: что в одном из округов города Чебоксары […] оказывается давление на избирателей вплоть до угроз. МВД сейчас отрабатывает этот вопрос. И обещали принять меры и не допустить какого-либо негативного воздействия на волеизъявление избирателей.

То, что касается подкупа, также работа ведётся, потому что вчера ( 12 сентября в Едином информационном центре, — прим. ИА REGNUM) мы обсуждали — были сигналы […]. Пока идёт проверка, по результатам я потом сообщу, какие были действия приняты», — сказал Александр Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике выбирают главу Чувашии. Также проходят муниципальные избирательные кампании, в том числе в городские собрания депутатов Чебоксар и Новочебоксарска. К 12:00 часам на выборах главы Чувашии свой гражданский долг исполнили 43,5% избирателей.

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