Чебоксары, 13 сентября 2020, 13:33 — REGNUM В Чувашии в ходе голосования поступает «большое количество сигналов о различных нарушениях». Также зарегистрирован «очень тревожный сигнал» о возможном давлении на избирателей «вплоть до угроз». Все эти сообщения проверяются. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.
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По его словам, 13 сентября у него прошла рабочая встреча «с ответственным должностным лицом МВД по Чувашской Республике», где были обсуждены поступающие сообщения о возможных нарушениях, в том числе через Единый информационный центр и общественных наблюдателей. Все сообщения проверяются.
Как сообщало ИА REGNUM, в республике выбирают главу Чувашии. Также проходят муниципальные избирательные кампании, в том числе в городские собрания депутатов Чебоксар и Новочебоксарска. К 12:00 часам на выборах главы Чувашии свой гражданский долг исполнили 43,5% избирателей.
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