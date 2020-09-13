Ижевск, , 13:31 — REGNUM С учетом досрочного голосования явка на выборах депутатов гордумы Ижевска к 12:00 по местному времени составила 11,12%, свидетельствуют данные системы ГАС выборы.

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В Воткинске к этому времени явка составляет 9,07%, в Можге — 14,28%, в Сарапуле — 11,46%, в Глазове — 12,78%.

В дополнительных выборах депутата Госсобрания республики по Буммашевскому одномандатному избирательному округу приняли участие 10,3% от обще числа зарегистрированных в округе избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Удмуртии выбирают депутатов седьмого созыва гордум Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги. Кроме того, проходят довыборы депутатов в представительные органы муниципальных образований в 12 районах республики. Всего предстоит распределить около 1 тыс. депутатских мандатов.

На 496 избирательных участках за процесс голосования контролируют 1178 наблюдателей от политических партий и общественных объединений.