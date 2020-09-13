Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM В Ростовской области явка избирателей на выборах губернатора к полудню составила 30,81%, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября. По данным облизбиркома, всего по состоянию на 12:00 мск на избирательные участки пришли около 1 млн обладающих правом голоса жителей Дона.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, в единый день голосования в 8:00 мск в Ростовской области начали работу 2 тыс. 610 избирательных участков. В 2020 году выразить гражданскую позицию жители Дона могли 11 и 12 сентября — в период досрочного голосования.

Напомним, что явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области в 2015 году была почти вдвое ниже — к полудню она составляла 16,23% от общего числа граждан, имеющих право проголосовать.