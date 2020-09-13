Ижевск, , 13:17 — REGNUM В Удмуртии ход выборов контролируют 1178 наблюдателей от политических партий, общественных объединений. Около 100 наблюдателей представляют Общественную палату (ОП) республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

На избирательном участке. Удмуртия Udmurt.izbirkom.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

По словам главы республиканской ОП Рашида Хуснутдинова, основная задача наблюдателей — обеспечение открытости, прозрачности избирательного процесса.

Во взаимодействии с территориями региона, где проходят выборы, работает ситуационный центр ОП. По состоянию на 11:00 по местному времени, никаких нарушений, которые могут повлиять на ход голосования, не зафиксировано.

ИА REGNUM напоминает, в единый день голосования в Удмуртии выбирают депутатов седьмого созыва гордум Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги. Кроме того, проходят довыборы депутатов в представительные органы муниципальных образований в 12 районах республики. Всего предстоит распределить около 1 тыс. депутатских мандатов.

На территории региона работают 496 избирательных участков, из них 281 комиссия распложена в Ижевске. Реализовать право на голосование жители региона смогут до 20:00 по местному времени.