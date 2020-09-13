Тамбов, , 12:46 — REGNUM 51,06% составила явка на голосование по выборам губернатора Тамбовской области на 10:00 13 сентября, сообщили в облизбиркоме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

В ряде районов области явка уже перевалила за 70%, в Сосновском и Знаменском районах проголосовали более 80%.

В Тамбовской области проходит 17 избирательных кампаний. Крупнейшей кампанией в регионе являются выборы губернатора, на пост претендуют пять кандидатов. Также в регионе проходит 16 муниципальных избирательных кампаний, на 202 депутатских мандата претендуют 805 кандидатов. На выборах в Тамбовскую городскую думу за 36 депутатских мандатов борются 372 кандидата от шести политических партий. В списках избирателей на 1 июля 2020 года значится 832 288 человек.

Отметим, в 2015 году на выборах губернатора Тамбовской области явка составила 57,8%.