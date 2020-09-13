Брянск, , 12:44 — REGNUM В выборах губернатора Брянской области уже приняли участие 33,55% избирателей. В региональной избирательной комиссии рассказали о явке на 10:00.

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К моменту открытий избирательных участков, на 08:00, в списки избирателей было включено 983 726 человек. К 10:00 сделали свой выбор 33,55% избирателей. Активнее всего голосование идёт в Стародубском районе — 50,03%, меньше всего, 23,66%, в Советском районе Брянска.

Голосование проходит на 1088 избирательных участках.