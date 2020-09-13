Барнаул, , 12:32 — REGNUM В Алтайском крае обнародованы данные по явке на выборах. По состоянию на 15:00 местного времени со своим выбором определились 17,14% избирателей, проголосовало 51 157 человек.

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На дополнительных выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по округам № 12, № 26 и № 31 проголосовало 13,55% избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября 2020 года, в решающий день единого голосования, в Алтайском крае проходят дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого законодательного собрания по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (часть Октябрьского района города Барнаула), № 31 (город Бийск) и выборы в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях различного уровня

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