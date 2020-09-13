Краснодар, , 12:28 — REGNUM Сообщения о возможных нарушениях на выборах в Краснодарском крае обсуждались на заседании ЦИК России 13 сентября. В частности, поступило сообщение о возможном вбросе.

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«После сообщения о вбросе в ящике для голосования были обнаружены пустые листы. Все бюлетени, находящиеся в этом ящике, при подсчете голосов будут признаны недействительными», — уточнил председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко.

Также глава краевой избирательной комиссии прокомментировал сообщения о том, что в ночь на 13 сентября был открыт запечатанный сейф с сейф-пакетами.

«Сейф был открыт утром членами комиссии, поскольку там хранились не только сейф-пакеты, но и избирательная документация. Обнаруживший нарушенную печать на сейфе наблюдатель сообщил о возможном нарушении, не разобравшись в ситуации», — уточнил глава избиркома, добавив, что сейф-пакеты не повреждены, номера соответствуют актам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани проходит почти 80 избирательных кампаний, крупнейшая — выборы губернатора региона. На 10:00 явка превысила 48%.