Оренбург, , 12:21 — REGNUM В Оренбургской области на 12:00 по местному времени (10:00 мск) явка на выборах депутатов составила 11,4% (более 174 тысяч избирателей). Такие данные сообщает региональное отделение «Единой России», ориентируясь на сведения, полученные от своих наблюдателей.

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Среди самых активных муниципальных образований названы Шарлыкский (21%) и Ташлинский (19%) районы, Медногорск (19%).

Напомним, в Оренбургской области проходят выборы депутатов муниципальных образований, а также довыборы в Заксобрание по одному округу. Замещается 4 354 депутатских мандата, из них 3 567 — в сельсоветах.

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