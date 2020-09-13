Воронеж, , 12:21 — REGNUM 29,69% избирателей приняли участие в голосовании на выборах в Воронежской области за период 11−12 сентября. Об этом сообщила на брифинге 13 сентября заместитель председателя облизбиркома Наталья Репченко.

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В общей сложности проголосовали 547 215 человек. В Воронеже явка составила 10,88%. Самая высокая явка на выборах в этом году — в Аннинском районе, где проголосовали почти 80%. Самая низкая явка в Коминтерновском районе Воронежа, там на участки пришли 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области проходит более 460 избирательных кампаний, будет распределено 3914 мандатов, на них претендуют 6857 кандидатов. Самые крупные выборы в регионе проходят в Воронежскую областную думу. На 56 мест в парламенте претендуют восемь партий, зарегистрировавших списки, и 129 одномандатников.