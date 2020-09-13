Краснодар, , 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения одной из партий, кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.

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Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Покушение на мошенничество». Как сообщается, в рамках оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт получения подозреваемым 2,1 млн рублей от представителя администрации Новороссийска, последний действовал под контролем оперативных служб.

Деньги предназначались «за неосуществление преступных действий — провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. После получения денежных средств Ерохин был задержан на месте происшествия. При этом, Ерохин месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением».