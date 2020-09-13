Тюмень, , 12:11 — REGNUM В Тюменской области явка на выборы на 12:00 по местному времени (10:00 мск) с учётом досрочного голосования составила 12,91% или 80 тыс. 256 человек. Об этом сообщил на брифинге председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

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Досрочно проголосовали 24 тыс. 472 человека или 3,94% от общего количества избирателей. Явка на дополнительные выборы депутата облдумы по 17-му избирательному округу, который расположен в Центральном административном округе Тюмени, — 4,94%.

Напомним, сегодня, 13 сентября 2020 года в Тюменской области проходят довыборы на один мандат в Тюменскую областную думу, и ещё 266 муниципальных избирательных кампаний. Право принять участие выборах имеют 622 772 жителей Тюменской области.