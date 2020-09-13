Пермь, , 18:01 — REGNUM В Пермском крае завершились выборы губернаторского края. Все избирательные участки (1 798) по состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись для голосования. Начинается подсчёт голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в регионе выбирают губернатора. На пост первого лица Пермского края претендуют четыре кандидата: самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Евгений Козлов выдвиженец от «Патриотов России», Олег Постников — от ЛДПР, Ксении Айтакова — от КПРФ.

Помимо этого, в крае завершились 23 избирательных кампании муниципального уровня, а также довыборы по трем округам Законодательного собрания.