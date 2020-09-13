Севастополь, , 12:00 — REGNUM Почти 35,2% составила явка избирателей на выборы в Севастополе на 10:00 13 сентября, данные приводит горизбирком.

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По данным на 10:00 в городе проголосовали 115 тыс. 086 избирателей из 327 тыс. 052, то есть 35,19%. Лидирует среди районов Нахимовский, где проголосовали почти 43%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе 11−13 сентября проходят выборы досрочные губернатора. Только за два дня в регионе проголосовали досрочно около 34%. В 2017 году на выборах губернатора явка составила в целом 34,2%.