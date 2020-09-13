Минск, , 12:49 — REGNUM 12 сентября в ходе несанкционированных митингов оппозиционно настроенных граждан Белоруссии, в республике задержали 114 человек, сообщает 13 сентября пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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99 из 114 частников митингов задержали в белорусской столице. В местах содержания до рассмотрения дел в суде находятся 87 человек.

Чемоданова также сообщила, что в поддержку действующией власти Белоруссии («в поддержку мира, безопасности и спокойствия») состоялись семь массовых мероприятий в трех регионах страны. В них приняли участие более пятидесяти тысяч человек.

«Общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в 5 регионах республики, не превысила 1700 человек», — написала Чемоданова на telegram-канале.

По словам пресс-секретаря МВД, в Минске в районе площади Свободы 12 сентября собирались порядка сотни человек.

«Некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта», — отметила представитель МВД.

Пресс-секратарь силового ведомства также описала маршрут протестующих.

«В дальнейшем собравшиеся двумя колоннами проследовали по ул. Немига в направлении проспектов Победителей и Независимости, а затем в сторону пл. Я. Коласа, где развернулись в обратном направлении и разошлись возле ул. Козлова», — добавила Ольга Чемоданова.

Она также обратила внимание на недопустимость присутствия среди протестующих детей, так, как это опасно.

Напомним, накануне, 12 сентября, в Минске состоялся очередной так называемый женский марш.