Калуга, , 12:02 — REGNUM На выборах в Калужской области на 10:00 проголосовали 24% избирателей, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Голосование в Обнинске Admobninsk.ru

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Областная избирательная комиссия ожидает активность избирателей в период до 15.00. Голосование проходит на 728 избирательных участках на территории 24 муниципальных районов области и двух городских округов — Калуга и Обнинск. Жители региона выбирают губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления.

Голосование завершится в 20:00.

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