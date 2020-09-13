Оренбург, , 18:01 — REGNUM В Оренбургской области завершилась 461 избирательная кампания. Все избирательные участки в 20:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись. Начинается подсчет голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В регионе прошли выборы депутатов представительных органов муниципальных образований (городских, районных и сельских советов), глав муниципальных образований, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу номер № 13. Замещению подлежат 4354 мандата.

На 18:00 по местному времени (16:00 мск) средняя явка по области составила 21,2%, проголосовало более 325 тысяч оренбуржцев.

Со 2 по 12 сентября проходило досрочное голосование. Основным днем выборов стало 13 сентября.