Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Спикер новосибирского областного парламента Андрей Шимкив проголосовал сегодня, 13 сентября, по месту жительства — на избирательном участке №1331 в городе Бердске.

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«Главное, что выборы у нас конкурентные — на 38 одномандатных округов претендуют 172 кандидата, участвуют семь политических партий, в том числе новые, — отметил Шимкив. — Да, конкуренция большая, но, я бы сказал, честная. Есть, конечно, какие-то отдельные моменты, но я бы их отнёс больше к политической борьбе, а это факт неизбежный».

По словам Андрея Шимкива, эти выборы в том числе станут оценкой работе шестого созыва Заксобрания.