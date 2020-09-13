Салехард, , 11:42 — REGNUM На Ямале к полудню на выборах в Заксобрание ЯНАО 13 сентября проголосовали 134 278 человек или 36,79%. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

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В лидерах по голосованию по-прежнему сельские территории автономного округа. В Красноселькупском районе уже проголосовали 66,48% от общего числа избирателей, в Ямальском — 62,11%, В Тазовском районе — 51,73%. Среди городов ЯНАО по явке лидирует Салехард с 43,81%. Низкая активность избирателей наблюдается в Муравленко — 27,01%, и в Ноябрьске — 26,86%.

Избирательные участки в финальный день голосования 13 сентября закроются в 20:00 по местному времени.