Нарьян-Мар, , 11:42 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в ходе сессии сегодня, 13 сентября, избрали губернатором на ближайшие пять лет временно исполняющего обязанности главы округа Юрия Бездудного.

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За Бездудного свои голоса отдали 14 депутатов заксобрания НАО.

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.

Напомним, что по уставу НАО губернатор региона избирается законодательным собранием по представлению президента России. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов окружного собрания.