Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Свердловской области на выборы пришли уже 10,23% избирателей. Такие данные на 12:00 по местному времени приводит облизбирком.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Всего на участки пришли 18 988 граждан. В довыборах депутата Заксобрания приняли участие уже 10,16% избирателей или 12 832 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, депутата Заксобрания выбирают 13 сентября в Краснотурьинском избирательном округе. Ещё в десяти территориях идут местные выборы.