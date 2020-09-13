Воробьёвка, , 11:39 — REGNUM Причины пожара в здании дома культуры, где располагался избирательный участок, в Воробьёвском районе Воронежа, пока не называются. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 13 сентября.

По уточнённым данным, сообщение о пожаре в здании дома культуры в совхозе «Воробьевский», где располагался избирательный участок № 08/08, на котором проходили поступило в 3:12 13 сентября, в 06:10 возгорание локализовали. На участке 11−12 сентября проводилось голосование на выборах депутатов Солонецкого сельского поселения и депутатов Воронежской областной думы.

«Когда пожар потушили удалось вытащить сейф с избирательной документацией. В присутствии наблюдателей, членов комиссии, участкового, полиции и пожарных его открыли. Все документы сгорели, в том числе бюллетени. За два дня предварительного голосования на участке проголосовало около 400 человек. Всего в списках избирателей на участке зарегистрированы 860 человек», — рассказал председатель областной избирательной комиссии Сергей Канищев.

Резервный пункт для голосования открыт в здании школы, там оборудованы кабины, урны, доставлены бюллетени из соседних одномандатных округов. Голосование здесь будет проводиться до 21:00.

«Избирательная комиссия работает, голосование начнется с нуля», — уточнил Канищев.

По словам главы администрации Воробьевского района Михаила Гордиенко, официальной информации о причинах пожара нет пока. Известно, что здание дома культуры построено в 1932 году, его ремонт проводился в 1980-м, внеплановую проверкуа здания МЧС проводило проводилась в декабре 2019 года.

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