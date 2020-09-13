Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM Явка на выборах губернатора Ростовской области, по данным на 10:00 мск 13 сентября, составила 27,55%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

Голосование. Ростовская область Rostov.izbirkom.ru

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«В выборах губернатора Ростовской области, по информации на 10:00 13 сентября, приняли участие более 880 тыс. жителей Дона. Явка в целом, с учётом голосования 11 и 12 сентября, составила 27,55%», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 13 сентября, в Ростовской области с 8:00 до 20:00 мск работают 2 тыс. 610 избирательных участков.

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