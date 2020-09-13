13 сентября 2020 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 11:32 — REGNUM Военные расходы выросли

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

Как передает Aktif Haber, в 2020 году по сравнению с предыдущими годами в государственном бюджете Турции предусмотрено намного больше средств на военные расходы и затраты, направленные на обеспечение безопасности — 145 миллиардов турецких лир, что составляет около 13% всего бюджета. С учетом средств, выделенных для оборонной промышленности Турции и таких корпораций, как Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, Havelsan и TAİ, сумма всех военных расходов составила 273 миллиардов турецких лир, т. е. 25% всего бюджета страны. Таким образом, в бюджете 2020 года заложена максимальная сумма, когда-либо выделяемая на военные расходы. Вместе с таким значительным увеличением средств на государственные затраты ожидается, что размер дефицита бюджета в период с января по июль текущего года повысится до 139,2 миллиардов турецких лир, тогда как на конец года прогнозировалось, что дефицит бюджета за 12 месяцев составит 138,9 миллиардов турецких лир.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

«Нельзя руководствоваться лишь управлением восприятием»

Согласно газете Dünya Ekonomi, председатель Ассоциации турецких промышленников и предпринимателей (ТЮСИАД) Симоне Касловски выступил с критикой в адрес турецкой экономики, отметив, что успехов в экономике нельзя добиться только лишь управлением восприятием, предупредив, что впереди всех ожидает тяжелый год, и посетовав на то, что было применено слишком много кредитных инструментов. Следует отметить, что ТЮСИАД объединяет в себе самые успешные и крупные турецкие компании. Касловски сделал следующие заявления относительно политики решения экономических вопросов в Турции за последние месяцы: «Для того, чтобы обеспечивать доверие, важно успешно управлять восприятием, но если этому не будет сопутствовать развитая экономика, то это, наоборот, лишь ослабит доверие. Рано или поздно восприятие должно соответствовать действительности. По этой причине для обеспечения успешного развития экономики нельзя руководствоваться лишь управлением восприятием. Впереди нас ожидает тяжелый год, потому что в этом году было применено слишком много кредитных инструментов. Мы больше не можем продолжать расти посредством денежно-кредитной и финансовой экспансии». Относительно процентной политики Центрального банка Турции он добавил: «Необходимо прекратить применять политику отрицательной реальной процентной ставки, достичь соответствия реальной обстановки на рынке и снова привлекать иностранные инвестиции в страну».

Турции отказывают в Интерполе

Как передает газета Cumhuriyet, в условиях критики турецкого правосудия касательно его «политизированности» Анкара никак не может получить от Интерпола «красное уведомление», которое является международным ордером на арест. Требования турецкого правительства о выдаче ордера против сторонников Гюлена, которых особенно хочет видеть арестованными правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР), отклоняются в связи с тем, что нет законных оснований. В последний раз было отклонено требование о выдаче ордера на имя Седата Сами Хашилоглу, который председательствовал на суде по скандальному делу касательно организации «Эргенекон», и таким образом Хашилоглу не был выдан. Среди последних прецедентов следует также отметить отказ Германии в ответ на требование турецких властей выдать некого гражданина, обвиняемого в «оскорблении президента». Берлин отказал, сославшись на то, что в их стране нет преступления подобной квалификации.

Эмблема Интерпола Nestor2016

Греция нарастила военный контингент на границе с Турцией

Как следует из сообщения турецкой редакции Deutsche Welle, проводимые Анкарой буровые работы по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье продолжают накалять ситуацию. Греция приняла решение нарастить свой военный контингент на границе с Турцией в связи с разногласиями в Восточном Средиземноморье в последнее время. Заместитель греческого министра по вопросам миграции Йоргос Кумуцакос отметил, что разногласия, возникшие по причине заключения соглашения об исключительной экономической зоне, которое будет определять морские границы между Египтом и Грецией в Восточном Средиземноморье, могут стать причиной напряженности на турецко-греческой границе. Кумуцакос добавил: «В ближайшее время Турция может снова использовать мигрантов для удержания Евросоюза от применения санкций. Мы готовы к этому и ответим точно так же, как поступили в марте».

Глава военного комитета НАТО Пич в Турции

Как передает турецкая редакция Sputnik, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с главой военного комитета НАТО генералом Стьюартом Пичем. Встреча прошла в министерстве национальной обороны Турции в Анкаре. Согласно заявлению, генерал Пич был приглашен в Турцию главой Генштаба Турции генералом Яшаром Гюлеромм. На встрече с Акаром, на которой также присутствовал генерал Гюлер, обсуждались последние события в Восточном Средиземноморье, инициатива генерального секретаря НАТО Столтенберга, а также другие вопросы НАТО и региона.

Стьюарт Пич и Хулуси Акар Msb.gov.tr

Кылычдароглу: «Реальные цифра по коронавирусу на самом деле намного выше»

Согласно газете Sözcü, председатель оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу выступил с заявлением о том, что данные о коронавирусе, обнародованные министерством здравоохранения Турции, не отражают правду. Кылычдароглу отметил, что фактические цифры заражения вирусом намного выше, чем было объявлено. Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что министр здравоохранения Фахреттин Коджа потерял доверие, когда сказал, что получил инструкции от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Эрдоган же не врач, — сказал Кылычдароглу. — Так почему же вы следуете указаниям от него?»

В Турции ужесточены правила по коронавирусу

Как передает Ahval News, с каждым днем в Турции растет количество случаев инфицирования коронавирусом и летальных исходов от него. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа назвал текущую ситуацию «вторым пиком в первой волне». Общее число случаев заражения составило 283 270 человек, а количество летальных исходов — 6782 человека. Также был побит рекорд по количеству ежедневных случаев заражения за последние четыре месяца. По имеющимся данным, в Турции растет уровень смертности. Вместе с этим беспокойство вызывает еще более высокий уровень заболеваемости в большинстве европейских стран. В Турции же наблюдается обратная тенденция. МВД Турции выпустило инструкции, содержащие новые меры предосторожности. Согласно им, ношение масок будет обязательным во всех провинциях страны. Запрещено проведение музыкально-развлекательных мероприятий в ресторанах и кафе в 81 турецкой провинции, начиная с 8 сентября. В городском общественном транспорте можно будет заполнять только сидячие места, а стоячие пассажиры не будут допущены. В общественных местах, где может наблюдаться скопление граждан (рынки, пляжи и др.), в кафе, ресторанах и иных развлекательных заведениях необходимые меры по увеличению количества проверок будут приняты губернаторами провинций и главами округов. Руководители территориальных администраций будут тщательно следить за взиманием административных штрафов, налагаемых на физических лиц и юридические лица, которые не соблюдают меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом.

Специализированный госпиталь для лечения коронавируса превратился в Исламский образовательный центр

Согласно сообщению телеканала Fox TV, в период борьбы с коронавирусом в Турции многие больницы начали преобразовываться в специальные госпитали для лечения этого вируса. Однако больница на небольшом острове Хейбелиада, которая первой была трансформирована в госпиталь, была передана на баланс министерства по делам религий Турции. Это вызвало бурные споры. Стало известно, что это медицинское учреждение и 200 акров земельного участка, относящегося к нему, были переданы для основания Исламского образовательного центра. Санаторий Хейбелиада, играющий важную роль в борьбе с туберкулезом, был закрыт министерством здравоохранения Турции в 2005 году.

Остров Хейбелиада Tanyel

Турция хочет окружить Египет

Согласно Ahval News, ведущий израильский аналитический Центр стратегических исследований Бегин-Садат выдвинул аргументы о том, что Турция пытается окружить Египет с трех сторон. В статье Ирины Цукерман говорится, что Турция хочет блокировать Египет посредством Ливии, Эфиопии и Сомали. В прошлом месяце была опубликована статья под заголовком «От Триполи до Триполи, главная цель Турции — Египет». В ней указывается, что вещество, удержанное 10 июня греческой стороной на судне, которое следовало в ливийский порт Мисурата, является нитратом аммония, который вызвал взрыв, что сравнял с землей Бейрут.

Наш визави — Эрдоган, а не Турция…

Как следует из сообщения турецкой редакции Deutsche Welle, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз должен действовать сообща против Эрдогана. Он отметил, что Европа должна продемонстрировать более четкую и единую позицию по Турции. Также он упомянул, что все хотят избежать эскалации напряженности, но в некоторых случаях Анкаре следует быть более открытой относительно своих «намерений» в некоторых регионах. Вместе с этим Макрон добавил: «Наш визави — Эрдоган, а не Турция. Мы, будучи европейцами, должны быть сильными против Турции Эрдогана».

Турция должна отозвать все свои морские суда в Восточном Средиземноморье

Согласно сообщению Euronews, греческий МИД и госсекретарь США Майк Помпео озвучили требование о том, что Анкара должна вывести свои военные корабли в Восточном Средиземноморье. Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что все турецкие военные корабли в регионе должны быть немедленно выведены, в том числе и те, которые находятся на греческом континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье. Варвициотис выступил с такими высказываниями на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, где обсуждались отношения с Турцией. Ссылаясь на напряженность в Восточном Средиземноморье, он упомянул, что это угрожает суверенитету и стратегической автономии Европы и добавил следующее: «Евросоюз должен немедленно начать самостоятельно выполнять отведенную соответствующую роль». Помпео заявил, что посетит Кипр в связи с мирным урегулированием растущей напряженности в Восточном Средиземноморье. Он призвал Анкару вывести свои войска из спорного региона.

Турецкие военные корабли Msb.gov.tr

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Мэр Анталии Мухиттин Беджек, который был помещен в реанимацию во время получения лечения от коронавируса, был усыплен в целях предосторожности. Состояние здоровья мэра было прокомментировано доктором Озгюном Гюнгером, который отметил, что показатели крови пациента улучшились, тест ПЦР был отрицательным, а тесты на антитела положительными.

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