Оренбург, , 11:29 — REGNUM В Оренбурге на 12:00 по местному времени (10:00 мск) 13 сентября явка избирателей на выборах депутатов горсовета составила 2,83%. За четыре часа с момента открытия избирательных участков свою гражданскую позицию выразили 11 937 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

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Наиболее активен электорат Дзержинского района муниципалитета — 3,07% (2 730 избирателей), минимальный показатель явки отмечен в Промышленном районе — 1,96% (1 704 избирателей).

С учётом досрочного голосования средняя явка в городе составила 13,34%.

Напомним, в Оренбуржье завершаются выборы депутатов муниципальных образовании, а также довыборы депутата Заксобрания по округу № 13. В Оренбурге на 40 мандатов претендуют 427 кандидатов.