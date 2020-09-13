Челябинск, , 11:29 — REGNUM В Челябинской области явка на выборы составила к 12:00 по местному времени 22,64%. Такие данные приводит облизбирком

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Всего в голосовании приняли участие уже 588 863 человек. На Южном Урале открыт 2321 участок. Все они работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выбирают депутатов Заксобрания. А в ряде муниципалитетах проводятся и местные выборы.