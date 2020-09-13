Пермь, , 11:21 — REGNUM В Пермском крае 13 сентября, по состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск), явка избирателей составила 26,82% (535 308 человек), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

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Наиболее активны избиратели Косинского муниципального округа — 57,53%, Кишертского муниципального округа — 52,13% и Юсьвинского муниципального округа — 51,22%. Самая низкая активность отмечена в Березниках — 14,45%, Александровске — 17,66% и Краснокамске — 19,18%.

В Перми на полдень 13 сентября в губернаторских выборах приняли участие 19,84% избирателей (153 157 человек). Самая высокая явка — в Ленинском (24,6%), а минимальная — в Мотовилихинском (17,84%).

Напомним, в Пермском крае проходят 23 кампании по выборам депутатов муниципальных образований, депутатов Законодательного собрания по трем округам и губернаторские выборы. Пермякам предстоит выбрать главы из четырех кандидатов, среди которых самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Евгений Козлов выдвиженец от «Патриотов России», Олег Постников — от ЛДПР, Ксении Айтакова — от КПРФ.