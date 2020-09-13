Чебоксары, , 11:18 — REGNUM Чувашия на выборах главы республики показывает «хороший результат» по явке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил председатель ЦИК республики Александр Цветков.

Выборы в Чувашии Cap.ru

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Глава избиркома назвал предварительные результаты по явке избирателей на 10 часов.

«За два часа, которые прошли с сегодняшнего открытия избирательных участков, явка повысилась в среднем примерно на 5%. Пять процентов за два часа — это хороший результат», — сказал председатель регионального избиркома.

Напомним, за два дня досрочного голосования, которое шло 11 и 12 сентября, явка в Чувашии составила 35,49%. Таким образом, с учётом названных данных, явка на выборах главы республики перевалила за 40%.

Напомним, в Чувашии выбирают главу республики, также проходят выборы в органы местного самоуправления.

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