Чебоксары, 13 сентября 2020, 11:18 — REGNUM Чувашия на выборах главы республики показывает «хороший результат» по явке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил председатель ЦИК республики Александр Цветков.
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Глава избиркома назвал предварительные результаты по явке избирателей на 10 часов.
Напомним, за два дня досрочного голосования, которое шло 11 и 12 сентября, явка в Чувашии составила 35,49%. Таким образом, с учётом названных данных, явка на выборах главы республики перевалила за 40%.
Напомним, в Чувашии выбирают главу республики, также проходят выборы в органы местного самоуправления.
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