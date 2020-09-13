Казань, , 12:49 — REGNUM В Татарии избирательные участки абсолютно безопасны, поскольку все установленные требования неукоснительно соблюдаются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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По ее словам, везде есть необходимые средства индивидуальной защиты, одноразовые ручки и кожные антисептики. В конце избирательного дня на всех избирательных участках проводится обязательная дезинфекция. По данным на 13 сентября в республике не зарегистрировано роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, цитирует Татар-информ главного санитарного врача региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября заражены коронавирусом за сутки 23 пациента.

Напомним, в Татарии выбирают руководителя субъекта федерации, депутатов местных органов власти, а также депутатов в Госдуму РФ и Госсовет РТ по двум избирательным округам. Всего на пост главы Татарии претендуют пять кандидатов. Кандидат от регионального отделения партии «Коммунисты России» Альфред Валиев, председатель регионального отделения «Партии Роста» Олег Коробченко, выдвинутый партией «Единая Россия» действующий глава региона Рустам Минниханов, председатель реготделения «Справедливой России» Альмир Михеев, координатор местного отделения ЛДПР Владимир Сурчилов.

Действующий глава Татарии Рустам Минниханов вместе с супругой в Единый день голосования, 13 сентября, пришли на избирательный участок №42, находящийся в здании КНИТУ (КАИ). Об этом рассказала руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова. В Единый день голосования 13 сентября проголосовали также Альфред Валиев и Владимир Сурчилов, а 12 сентября — Олег Коробченко, сообщают местные СМИ.

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