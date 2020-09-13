Краснодар, , 11:13 — REGNUM Более 46% составила явка избирателей на выборах на территории Краснодарского края за 11 и 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

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«За два дня в крае проголосовало почти 2 млн человек — это больше 46%. Наблюдателей очень много. На предварительное наблюдение записалось 27 тыс. человек», — отметил председатель избирательной комиссии края Алексей Черненко.

Председатель краевого избиркома добавил, что оснований говорить о серьёзных нарушениях на выборах пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае 11−13 сентября проходят выборы губернатора. Всего в регионе проходит 79 избирательных кампаний различного уровня.