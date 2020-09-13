Кострома, , 11:09 — REGNUM Явка за первые два дня досрочного голосования в Костромской области составила 16,12%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона. Мнение высказали 84 105 жителей региона, имеющих право голосовать.

Дарья Драй © ИА REGNUM

В Костромской области проходят более 100 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и выборы депутатов Костромской областной думы. На территории региона работают 552 избирательных участка. Голосование началось в 8.00 11 сентября и завершится в 20.00 13 сентября. Общее количество избирателей в регионе — 522 112 человек.

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