Орел, , 11:07 — REGNUM 16,9% избирателей приняли участие в голосовании на выборах депутатов горсовета Орла по данным на 10:00 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

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Явка в отдельных округах колеблется от 28% до 10%. Всего в городе открылись 138 избирательных участков.

По итогам выборов будет распределено 38 мандатов в новый состав Орловского горсовета. Выборы проводятся по смешанной системе: 10 мандатов по пропорциональной системе, 28 по мажоритарной. На места в горсовете претендуют 419 кандидатов, в том числе 283 кандидата в составе списков кандидатов по единому округу, 136 кандидатов по одномандатным избирательным округам.