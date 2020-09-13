Ульяновск, , 11:05 — REGNUM В Ульяновске на выборах в столичный парламент к 10:00 часам явка составила 10,35%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ГАС «Выборы» по состоянию на 13 сентября 10:55 часов.

Голосование. Ульяновская область Ulyanovsk.izbirkom.ru

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Согласно представленной информации, к 10:00 часам активнее всего голосовали на участке № 2 в Засвияжском районе Ульяновске, где явка составила 17,79%. Минимальная явка на данное время — на участке № 1 в Заволжском районе Ульяновска, где свой гражданский долг выполнили 6,29% избирателей.

В целом по Ульяновску на 10 часов явка составила 10,35%. Отметим, в 2015 году на выборах в гордуму за два часа свой выбор сделали 4,64% избирателей.

Напомним, 11 и 12 сентября в стране прошло досрочное голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске выбирают депутатов городской думы. Всего будет замещено 40 мандатов. В городе на начало июля насчитывалось 500 658 избирателей.