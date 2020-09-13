Пермь, , 10:57 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 сентября, зафиксирован летальный исход у трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.

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Причиной смерти двух человек стал COVID-19, еще одного — сопутствующее заболевание.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 374 случая смерти пациентов в коронавирусной инфекцией: 236 — от COVID-19 и 136 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним. с конца марта по 12 сентября в Прикамье выявлено 8 627 носителя SARS-CoV-2. На сегодняшний день в больницах получают лечение 970 пациентов с коронавирусной инфекций. Оправились от болезни с начала пандемии 5 996 человек.

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